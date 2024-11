Incontri e workshop nella splendida cornice del Santuario di San Francesco

PAOLA (CS) - Parte domani la Borsa del turismo religioso e delle aree protette. Dal 2 al 4 ottobre nel santuario di San Francesco di Paola si terranno incontri, dibattiti e workshop rivolti agli operatori del settore. Obiettivo: far conoscere il patrimonio regionale e far incontrare domanda ed offerta in un ambito che attrae sempre di più l’interesse dei visitatori che ogni anno arrivano in Calabria. La manifestazione è stata promossa dalla Regione in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana e l’Ente nazionale del turismo e con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali.