Subentrerà a Bruno Giordano che domani s'insedierà come procuratore a Vibo Valentia

La Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha indicato all'unanimità Pierpaolo Bruni per la nomina a procuratore della Repubblica di Paola. Bruni, attualmente in forza come sostituto alla Procura della Repubblica di Catanzaro, subentrerà a Paola a Bruno Giordano, che domani s'insedierà come Procuratore a Vibo Valentia. Pierpaolo Bruni si è occupato per la Dda di Catanzaro di territori ad alta densità mafiosa come Crotone, Vibo Valentia e Cosenza. Sarà adesso il plenum del Csm a deliberare la nomina di Bruni. (Ansa)