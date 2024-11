Il Pontefice incontrerà i detenuti in carcere a Castrovillari e gli anziani della diocesi della città dello Ionio

CASSANO IONIO (CS) - La segreteria generale del vaticano ha ufficializzato il programma di massima della visita di Papa Francesco in Calabria. Il Pontefice sarà nella diocesi di Cassano Ionio sabato 21 giugno prossimo. Papa Bergoglio arriverà in elicottero. Accompagnano da segretario della Cei, mons. Nunzio Galantino alle ore 9.00 visiterà il carcere di Castrovillari. Poi raggiungerà lo stadio della città del Pollino. Alle ore 11.00 la visita all’Hospice “San Giuseppe Moscati”di Cassano. Alle 12.00, dopo aver percorso in auto il centro della città, il Pontefice raggiungerà la cattedrale dove è in programma un incontro riservato con il clero diocesano. Papa Francesco alle 13.00 raggiungerà il seminario diocesano dove pranzerà insieme agli assistiti della Caritas e agli ospiti della comunità terapeutica Saman. Nel pomeriggio, alle ore 14,30 il Santo Padre visiterà gli anziani dell’istituto “Casa Serena”. Poi in auto il Pontefice raggiungerà Sibari dove alle 16.30, nella spianata dell’area industriale ex Insud presiederà la celebrazione eucaristica. Alle 18 la partenza, sempre in elicottero, alla volta della Santa sede.