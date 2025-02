Puntata di Dentro la notizia dedicata a Bergoglio, ricoverato da alcuni giorni al Gemelli di Roma per una polmonite bilatelare. In collegamento anche l’infettivologo Alessandro Russo e il direttore Franco Laratta

Le condizioni di salute di papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, ma anche gli scenari futuri e l’ombra delle possibili dimissioni. Sono stati questi i temi al centro della puntata odierna di Dentro la notizia condotta da Francesca Lagoteta (clicca qui per rivedere la puntata).

Il lato umano di Bergoglio, il Papa degli ultimi

Nell’ambito della trasmissione, in prima battuta, è stato tratteggiato il ritratto umano di papa Bergoglio, primo pontefice Sud Americano e anche gesuita, di cui sono state ricordate le scelte rivoluzionarie e soprattutto l’attenzione verso gli ultimi. Il direttore di LaC News24, Franco Laratta ha inteso sottolineare «il coraggio e la determinazione di Papa Francesco nello smantellare tutto quello che ruotava attorno alla figura del pontefice, riportato quasi ad una figura di “sacerdote”. Il vescovo di Roma che tolse orpelli e privilegi, rinunciando a tutto. Un segnale fortissimo alla Chiesa». E poi la forza nell’affrontare lacerazioni interne e anche guerre assurde, come quelle in Ucraina e Palestina: «È stato anche il primo Papa a lanciare l’allarme sull’ambiente e anche a recarsi a Lampedusa all’indomani di un tragico naufragio costato la vita a centinaia di migranti».

Il Pontificato di Bergoglio inizia in un periodo di fortissima crisi e dopo le dimissioni di papa Ratzinger: «In un momento di confusione generale siamo andati a prenderlo in Argentina. E sapevano benissimo tutti nella Chiesa che andava a pranzo con gli ultimi delle favelas e si recava in cattedrale con il pullman», ha voluto rimarcare il direttore Laratta. Una vicinanza alla gente che ha fortemente mantenuto anche da Papa, probabilmente facendo storcere il naso «ai potenti e anche alle gerarchie».

Pre conclave e possibili dimissioni

Bergoglio, ha poi ricordato il teologo Marcelo Raúl Zubia, è un «Papa venuto dalla fine del mondo, abituato a frequentare gli ambienti periferici». E in merito al presunto pre-conclave: «Non esiste. Il pontefice non ha un impedimento che cancelli la possibilità che possa continuare a guidare la Chiesa. È un impedimento temporaneo».

Per quanto concerne la lettera di rinuncia firmata dal Papa, «non sappiamo quanto e se tale documento abbia davvero efficacia giuridica».

Parlare di dimissioni, ha ripreso il discorso il direttore Laratta «allo stato è irrispettoso». Quel che è certo è che «i cardinali che lascia il Papa sono molto diversi rispetto al passato perché è andato nelle periferie, ha scelto persone a contatto con la gente. Questo potrebbe creare un conclave imprevedibile».

La polmonite bilaterale, il parere dell’esperto

Nel corso della trasmissione, discutendo delle condizioni di salute del Pontefice, allo stato in lieve ripresa, è stato ascoltato anche il parere dell’infettivologo Alessandro Russo: «Le polmoniti – ha affermato nel corso dell’intervento – sono infezioni frequenti soprattutto nei soggetti più fragili. E possono essere anche pericolose. Si tratta di infiammazioni dei polmoni nella maggior parte dei casi causati da una infezione. Quando sono bilaterali vuol dire che coinvolgono entrambi i polmoni. Si curano con gli antibiotici. Individuare il batterio responsabile è fondamentale per calibrare nel miglior modo le terapie».