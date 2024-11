Tra gli ospiti anche molti personaggi dello spettacolo, come l'attore pugliese e il cantante Al Bano, che ha regalato una bella esibizione sul palco durante l’udienza

Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano un gruppo di nonni accompagnati dai loro nipoti. Molti partecipanti all'incontro nella Sala Nervi facevano parte della Fondazione "Età Grande". Hanno preso parte all'evento, tra gli altri, anche Lino Banfi e Albano. Il Pontefice nel suo discorso ha ringraziato «i personaggi dello spettacolo che hanno voluto partecipare. Noi tutti abbiamo due nonni e due nonne, è una bella esperienza avere i nonni, ma anche l’Italia ha un nonno e per questo voglio salutare il nonno d’Italia che è qui presente, Lino Banfi».

Durante l'evento, l'attore pugliese ha condiviso con il pubblico un aneddoto divertente, ricordando che desiderava ardentemente il riposo della pensione, ma non voleva affatto finire in una casa di riposo. Le sue parole hanno suscitato un caloroso applauso tra i presenti nella Sala Nervi.