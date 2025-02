In questi giorni milioni di fedeli in tutto il mondo sono in apprensione per le condizioni di Papa Francesco, 88 anni, che lotta contro una polmonite bilaterale all'ospedale Gemelli di Roma. Un uomo che si è distinto da sempre per la sua grande umanità, un gesuita senza troppi fronzoli, schietto e dialogante come pochi altri pontefici che lo hanno preceduto.

Nelle ultime ore si fa pressante il rumors sulle sue eventuali dimissioni, solo ieri il cardinale Gianfranco Ravasi ha dichiarato: «Papa Francesco potrebbe dimettersi se si trovasse in una situazione in cui fosse compromessa la sua possibilità di avere contatti diretti».

La malattia di Papa Francesco apre, dunque, inevitabili discorsi sul futuro della Chiesa e sullo scenario che si prospetta in Vaticano. Ne parliamo oggi a Dentro la Notizia.

Ospiti della puntata il rev. padre Marcelo Raúl Zubia, teologo e vicario generale dei Teatini a Roma, il direttore di LaC News24 Franco Laratta, l’infettivologo Alessandro Russo, direttore Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Contributi esterni a cura di Chiara Alviano e Nico De Luca.

L’appuntamento è per oggi alle 13.00 su LaC TV (canale 11) ed in streaming su LaC Play