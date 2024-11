50 metri di palco, 50 mila sedie, 20 mila chilometri di transenne e 4 maxischermi. Sono solo alcuni dei numeri che faranno da contesto alla vista del Santo Padre nella nostra regione

CASSANO ALLO JONIO - Manca meno di un mese alla visita di Papa Francesco in Calabria. A Cassano allo Jonio fervono i preparativi. I numeri sono imponenti. Sarà allestito un palco coperto da 50 metri di larghezza e 25 metri di lunghezza. Disponibili 50mila sedie e duecentoventi bagni chimici, di cui venti per disabili. La messa potrà essere seguita anche su quattro mega schermi disclocati lungo tutta l'area. Facilitata la richiesta dei pass per chi volesse partecipare alla messa presieduta dal Santo Padre. Sul sito dedicato all'evento,www.papafrancescoaccassano.it, nella sezione "Pass pellegrini", è stato inserito un apposito spazio per la registrazione veloce dei gruppi (e dei singoli) provenienti dai territori extradiocesani. Il pass è gratuito. Stessa cosa per i residenti nei 22 comuni della diocesi che potranno ottenere il "lascia passare" rivolgendosi ai propri parroci.