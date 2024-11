Anche quest’anno si rinnova nella cittadina vibonese il tradizionale raduno nel giorno della Festa della mamma in onore di Natuzza Evolo. LaC seguirà in diretta l’evento a partire dalle 10.30

La cittadella della gioia anche quest’anno si prepara ad ospitare la tradizionale festa della mamma. Attesi da ogni parte d’Italia migliaia di fedeli per commemorare la mamma di tutte le mamme, Natuzza Evolo, volata in cielo all’alba del primo novembre, festa di Ognissanti, del 2009 all’età di 85 anni.



Il programma prevede alle 9,00 la processione per le vie del paese della sacra effige del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. Alle 11 nella piazza antistante il santuario mariano della “Villa della Gioia”, si svolgerà invece la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Luigi Renzo. Inoltre, durante tutta la giornata, i pellegrini potranno visitare la tomba di mamma Natuzza.



LaC seguirà in diretta l'evento, domenica 14 maggio, a partire dalle 10.30 con una speciale puntata de "I fatti in diretta" condotta da Pietro Comito. In collegamento da Paravati Cristina Iannuzzi e Rosaria Giovannone.