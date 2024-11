Lo ha annunciato il presidente dell'Ente Parco Giuseppe Bombino in conferenza stampa ieri a Reggio. Musei, percorsi culturali e opere per riqualificare un territorio ad alta potenzialità

Mezzo milione di euro per sviluppare l'imprenditoria, l'istruzione e la cultura aspromontane. Ecco il piano messo in campo dall'Ente Parco ed illustrato in conferenza stampa a Reggio Calabria dal presidente Giuseppe Bombino. 470mila euro destinati a 12 comuni per avviare progetti che potenzino la qualità dei servizi nel territorio montano del reggino.

Una fattoria didattica a Canolo, un percorso delle acque a San Giorgio Morgeto, il museo agropastorale a Roccaforte del Greco, il percorso botanico a Carmelia, il mercato agricolo sostenibile a Molochio e tanti altri progetti ed opere che dovrebbero servire a rivitalizzare i centri montani del territorio del Parco, soggetti a spopolamento e depressione economica.

«Il Parco non è solo conservazione della natura – ha commentato il presidente Giuseppe Bombino - ma anche rafforzamento dell'identità culturale e attenzione all'attività umana, soprattutto alla luce del ruolo di valorizzazione del Parco all'interno dell'area metropolitana, una nuova sfida a cui l'Ente Parco ha voluto rispondere con la propria partecipazione».