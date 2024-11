Nel mirino dei malviventi un bed and breakfast preso di mira più volte nelle ultime settimane

PARGHELIA (VV) - Ignoti incendiari in azione a Parghelia in provincia di Vibo Valentia. Appiedati gli ospiti del bed & breakfast “Villa Giulia”, una struttura ricettiva presa di mira per la terza volta nel giro di pochi giorni. Cinque le auto date alle fiamme. Tre di proprietà di turisti in villeggiatura nella località della Costa degli Dei. Danneggiato anche alcuni dei pannelli dell’impianto ad energia solare che alimenta il bed & breakfast. Il 25 giugno era stata data alle fiamme l’automobile di proprietà di un familiare dei titolari della struttura. Il 26 giugno davanti alla cancellata d’ingresso erano stati lasciati tre proiettili di pistola calibro 9x21. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Tropea.