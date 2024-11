Prestigioso riconoscimento internazionale per i ragazzi della IV B del Liceo scientifico che hanno presentato un innovativo progetto per il contrasto alle microplastiche in mare. Il risultato reso noto in conferenza stampa nei giorni scorsi

Prestigioso riconoscimento internazionale per il Liceo Scientifico “Fratelli Vianeo” dell’Istituto d’istruzione superiore “Galluppi” di Tropea, che si è aggiudicato il primo premio nel Concorso internazionale per l’innovazione e la creatività scientifica dell’Accademia cinese Beijing, importante competizione scolastica tenutasi a Pechino.

Ad essere selezionato e premiato tra le proposte giunte da tutto il mondo è stato il progetto elaborato dagli studenti della classe IV B, Alessandra De Luca, Pietro Rombolà e Giuseppe Cortese, incentrato sul contrasto delle microplastiche e quindi sulla ricerca di una soluzione al fenomeno dell’inquinamento marino. Gli stessi studenti sono stati premiati al culmine della manifestazione, giunta alla sua 43esima edizione, proprio a Pechino, dove sono stati accompagnati dal mentore del progetto, il professor Giuseppe Fiamingo, e dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli.

Ricerca scientifica

Non è la prima volta che l’istituto tropeano si distingue nell’ambito della ricerca scientifica. Già lo scorso anno, un altro progetto, denominato Mocril (Measurement of cosmic ray in lake), e sviluppato in collaborazione con l’Università della Calabria allo scopo di dimostrare l’origine extraterrestre delle radiazioni ionizzanti, aveva ricevuto numerose attestazioni da parte della comunità scientifica. Su tutte quella di Best practice da parte dell’Agenzia spaziale europea in un’iniziativa pubblica alla presenza dell’astronauta Samantha Cristoforetti. Anche questo progetto era stato premiato nella stessa competizione in Cina ma, causa le restrizioni Covid ancora vigenti, la cerimonia non aveva avuto luogo.

Il riconoscimento

Il premio

Il prestigioso risultato è stato comunicato ufficialmente nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa promossa nell’istituto scolastico tropeano dal dirigente Nicolantonio Cutuli, alla quale erano presenti anche i sindaci di Tropea, Drapia e Ricadi, le aziende che hanno sostenuto il progetto (Romano Arti Grafiche e Tropis Hotel) e, da remoto, l’ispettore del ministero dell’istruzione e del merito, Giuseppe Marucci, il professor Marco Schioppa dell’Unical, Concetta Gullì, responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale e l’ingegner Franco Dario Giuliano per l’Arpacal.

Da Cutuli il ringraziamento sentito agli studenti che hanno elaborato il progetto e chi li ha supportati fino alla vittoria del premio in Cina. Grande la soddisfazione del professor Fiamingo che ha così commentato il successo internazionale: «Guidare e accompagnare i ragazzi in questa nuova sfida è stata anche per me un'esperienza incredibile e vedere il loro impegno e la loro dedizione premiati è stato assolutamente gratificante». Con questo trionfo, ha spiegato Fiamingo, «l’Istituto d’istruzione superiore “Galluppi” di Tropea dimostra il suo impegno per l'eccellenza scientifica e si conferma come un punto di riferimento per l'innovazione nell'istruzione. Sono incredibilmente orgoglioso del talento e della determinazione dei giovani italiani e continuerò a guidarli verso nuove vette con la stessa passione e dedizione».