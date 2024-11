Il provvedimento disposto dall'Asp di Vibo in seguito al rinvenimento di due capi affetti da Blue tongue, una malattia infettiva contagiosa dei ruminanti

VIBO VALENTIA - Il Dipartimento di prevenzione-unita' operativa veterinaria dell'Asp di Vibo Valentia ha sequestrato un allevamento di ovini e caprini sito in localita' Fego nel comune di Filogaso, nel Vibonese. Alla base del provvedimento il rinvenimento di due capi affetti da Blue tongue (Lingua blu), malattia infettiva contagiosa dei ruminanti.

Sequestro convalidato. Il sequestro è stato convalidato dal sindaco di Filogaso che, unitamente al sindaco del limitrofo Comune di Maierato, ha dichiarato interdetta la zona intorno all'allevamento per un raggio di 4 chilometri, con divieto assoluto di movimentazione di animali in entrata ed in uscita.

Ordinanza sindacale. Al contempo, il Comune di Filogaso ha emesso un'ordinanza per la distruzione, attraverso incenerimento o sotterramento sul posto in modo tale da non provocare danni ambientali, dei due ovini morti per Blue togue. Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato sono stati incaricati di dare esecuzione all'ordinanza.