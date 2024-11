Migliorare i servizi per l'utenza in un settore strategico come quello della salute dei bambini. Come cambierà la rete pediatrica regionale? Sarà questo il tema della puntata di oggi di Dentro la Notizia, il programma di approfondimento di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri. Inviato a Cosenza Salvatore Bruno, assieme agli ospiti: Domenico Minasi, direttore di Pediatria del Gom di Reggio Calabria; Gianfranco Scarpelli, direttore del dipartimento Materno-infantile dell’Annunziata di Cosenza; Domenico Sperlì, direttore di Pediatria dell’Annunziata. In collegamento con lo studio Franco De Maria, presidente dell’associazione “Gianmarco De Maria”. Appuntamento oggi alle 14.30.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.