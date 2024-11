L'impatto è avvenuto nel tratto crotonese; cause dell'incidente ancora in fase di accertamento

E' considerata una delle arterie stradali più pericolose d'Italia. Stamani, intorno alle 9, l'ennesima vittima. Per cause ancora in corso di accertamento, un pedone è stato travolto sulla statale 106 Jonica ed è morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto.L'incidente è avvenuto a Crotone. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi, e il personale dell’Anas che ha provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione all’altezza del km 243.500. Si raccomanda dunque massima prudenza ai viaggiatori in transito nel tratto interessato dal restringimento di carreggiata. (lc)