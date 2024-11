In tre a bordo di una piccola imbarcazione. Nel Golfo di Squillace stanno operando due mezzi navali, un aereo e un elitcottero della polizia

SIMERI CRICHI (CZ) - Imponente spiegamento di mezzi aeronavali nel Golfo di Squillace, per individuare la piccola imbarcazione su cui ieri tre uomini si sono allontanati per una battuta di pesca. Angelo Tavano, 70, anni, di Catanzaro, Francesco Rania, 70 anni e Giuseppe Parrò, 55 anni, di Simeri Crichi, si erano allontanati in mare aperto ieri mattina. Si teme per la sorte dei tre. Subito dopo l’allarme lanciato dai familiari è entrata in azione una motovedetta della Capitaneria di Porto attrezzata anche per le attività notturne. Da Questa mattina nella zona operano due mezzi navali, un aereo e un elicottero della polizia. Le ricerche dei dispersi sono coordinate dalla direzione marittima regionale di Reggio Calabria.