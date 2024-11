Poche le speranze di trovare in vita i tre uomini spariti domenica scorsa

SIMERI CRICHI (CZ) - Le ricerche non andranno avanti. I mezzi aerei e navali della capitaneria di porto e della guardia di finanza hanno ancora poche ore a disposizione per battere le acque del Golfo di Squillace, poi le operazioni di soccorso saranno dichiarate concluse. Concluse purtroppo senza esito. Perché non c’è traccia della piccola imbarcazione su cui domenica mattina Angelo Tavano, 72 anni, Francesco Rania, 69 anni e Giuseppe Parro', 52 anni, si sono allontanati per una battuta di pesca. Sono davvero poche le speranze di trovare in vita l’imprenditore di Catanzaro, l’operaio in pensione e il cuoco che sei giorni fa avevano deciso di trascorrere una domenica diversa. Una giornata finita in tragedia. I tre uomini, due dei quali diabetici, non avevano acqua e viveri per affrontare una lunga permanenza in mare.