Il 44enne calabrese è stato protagonista di un servizio di Alessandro De Giuseppe. Ha spiegato quali sono le difficoltà che affronta quotidianamente. Per aiutarlo a dimagrire è stato accompagnato in un centro specializzato

«Se mi attaccano a un macchinario per continuare a vivere, tu staccalo». Queste le parole che Francesco Calzone, per tutti Ciccio, ha detto alla moglie. Il 44enne di Pizzo pesa più di 200 kg e nella puntata del 19 marzo de “Le Iene” è stato protagonista di un servizio di Alessandro De Giuseppe in cui ha spiegato quali sono le difficoltà che affronta quotidianamente.

L’obesità è un problema che affligge un italiano su dieci e Ciccio si è detto finalmente pronto a combatterlo. Il napitino viene inizialmente intervistato: «A me piace mangiare le schifezze: salse, insaccati etc. Io accetto il mio corpo ma mi rendo conto che ci sono molti giovani, anche non maggiorenni, che non comprendono la gravità del problema. E con il passare degli anni i problemi aumentano e si sta male. La mia più grande paura è quella di finire in un letto, voglio tornare a vivere».

Poi il servizio prosegue mostrando la sua giornata tipo e vengono evidenziate le diverse difficoltà che affronta nel quotidiano dall’entrare in macchina al salire le scale dell’ufficio dove lavora. Racconta inoltre che ha provato più volte a fare delle diete ma non sono servite a nulla, ma oggi sembra determinato più che mai a dimagrire. Infatti il video termina con De Giuseppe e Ciccio che raggiungono una clinica specializzata di Napoli dove il calabrese era stato già in precedenza ma che poi ha abbandonato. I medici e gli specialisti hanno spiegato che per perdere peso dovrà ricorrere a un intervento di riduzione dello stomaco e che per farlo ha bisogno di perdere almeno 20 kg. Nelle immagini conclusive Ciccio mangia un panino integrale da 70 grammi con all’interno prosciutto crudo e, amaramente, commenta: «Abbiamo da lavorare...».

Guarda il servizio de Le Iene.