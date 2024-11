La segnalazione è scattata a seguito di un' indagine dei carabinieri del centro del crotonese

PETILIA POLICASTRO (KR) – Dovevano essere al lavoro, ma trascorrevano le loro giornate al bar. Adesso sono accusati di truffa e falsità ideologica. Si tratta di sei operai del Consorzio di Bonifica Jonio Crotonese e di 5 operai forestali dell’Afor denunciati di assenteismo in servizio nelle sedi di Petilia Policastro dell’ente e dell’agenzia. Gli undici sono stati segnalati dai carabinieri all’autorità giudiziaria dopo un’indagine durata 8 mesi e che ha riguardato una ventina di dipendenti dei due enti. Pur risultando regolarmente al lavoro nei cantieri del consorzio e in quelli dell’Afor, in realtà gli undici operai finiti nel mirino dell’Arma passavano le loro giornate nei modi più disparati: oziando o giocando a carte in locali pubblici, addirittura facendo altri lavori in esercizi commerciali o in cantieri di costruzione privati. Comportamenti segnalati all’autorità giudiziaria come “prolungati ed abitudinari”. Centinaia, complessivamente, le giornate di assenza ingiustificata dal posto di lavoro.