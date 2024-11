E’ durata qualche ora la fuga di Antonio De Fazio, 38 anni, di Lamezia Terme, rintracciato e arrestato dalla Polizia

LAMEZIA TERME - Era riuscito a fuggire nel corso di un blitz della polizia, che aveva scoperto una piantagione di canapa indiana. Ma la fuga è durata solo qualche ora, dal momento che Antonio De Fazio, 38 anni, di Lamezia Terme, è stato rintracciato e arrestato dal personale del Commissariato di Lamezia Terme. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine ed è stato in passato un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. La piantagione è stata scoperta nel territorio di San Pietro a Maida. In manette era finito Giovanni Puija, sorpreso mentre stava raggiungendo le oltre cento piante con il concime e un tubo per l'acqua. Poco distante c'era, però, una seconda persona, riconosciuta proprio in De Fazio, che riuscì però a fuggire.