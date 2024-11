Operazione dei Carabinieri in località Parco Mitoio. Le piante, un centinaio, sono state subito estirpate

LAMEZIA TERME - Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, in collaborazione con il Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, in località Parco Mitoio. Le piante, un centinaio, erano state sistemate su un terreno impervio e tra la fitta vegetazione. La piantagione era irrigata da un tubo in gomma che prendeva l'acqua da un ruscello attiguo. Le piante sono state estirpate.