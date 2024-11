Il giovane si è rivolto alla polizia indicando i nomi dei suoi aggressori; i tre, poco più che ventenni, sono stati arrestati

ROSSANO - Una spedizione punitiva in piena regola quella toccata a un 19enne di Rossano. Secondo quanto raccontato ai poliziotti dalla vittima, a costringerlo a salire su un auto dopo averlo picchiato con calci e pugni, sarebbero stati tre giovani del luogo. Giunti in una zona di campagna i tre lo avrebbero costretto ad inginocchiarsi per poi colpirlo violentemente con il calcio della pistola. I militari della stazione di Rossano, dopo aver verificato la ricostruzione dei fatti, hanno identificato gli aggressori, poco più che ventenni. A.D. di 21 anni, B.G. di 25 e N. G. di 23 anni, dovranno rispondere di sequestro di persona, minacce e detenzione abusiva di arma.