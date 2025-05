Una giornata di promozione e sensibilizzazione del dono di sangue insieme a un’eccellenza del settore del design di interni. È quello che ha vissuto Avis Cirò Marina, nel Crotonese, qualche giorno fa ospite di AMG Arredamenti per una giornata di donazione diversa dal solito. Hanno unito le forze, l’associazione e l’azienda, per un incontro che ha rappresentato una preziosa occasione di sensibilizzazione e conoscenza delle attività che Avis svolge sul territorio.

Il nuovo corso dell’associazione di volontariato parte nella capacità di produrre solidarietà e consapevolezza tra chi opera costantemente nel sociale ed una rete di attività del territorio. Un modo in grado di creare valori solidi per sentirsi utili ed a disposizione del prossimo, per l’azienda stessa, per la mission della donazione e per la comunità in cui vivono. È quanto è emerso parlando con i volontari dell’organizzazione nella mattinata di sabato in via Tirone a Cirò Marina.

Circa quaranta le sacche di sangue raccolte in collaborazione con gli imprenditori dell’azienda ed i suoi dipendenti. Obiettivo raggiunto dicono gli organizzatori, il clima che si respirava era soprattutto la volontà di creare una cultura della solidarietà nei luoghi di lavoro, nell’augurio che questa giornata sia di ispirazione anche per altre aziende.

«L’Avis di Cirò Marina ha fatto il suo ingresso tra i progetti di sostenibilità del mondo imprenditoriale, proponendosi come partner per incoraggiare la donazione di sangue tra i dipendenti e tradurla in scelte che si mantengono nel tempo», è quanto dichiara la presidente Mariangela D’Agostino che ringrazia l’azienda e tutti i donatori della giornata. «Un evento per noi fonte di orgoglio in quanto abbiamo saputo unire imprenditori, lavoratori e cittadini in un’unica missione che è quella della donazione e dell’invito a donare sempre di più».

«Siamo stati ben felici di aderire a questo tipo di iniziativa – dichiarano i soci dell’azienda di arredamenti. «Crediamo fortemente nella partnership tra mondi diversi per promuovere attività sociali e come primo appuntamento siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Abbiamo condiviso la missione sin da subito con i nostri dipendenti e collaboratori, trasferendo l’invito alle nostre famiglie, ai nostri clienti ed ai nostri amici per incentivare la donazione perché crediamo che donare il sangue è un piccolo gesto che può fare una differenza enorme».