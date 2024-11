«Nello scacchiere internazionale l’Italia ha sempre avuto un ruolo: anticipare i trend». Pierluigi Testa è stato ospite della puntata di Vis-à-Vis andata in onda giovedì 20 ottobre e dagli studi de LaCapitale ha raccontato a Paola Bottero la sua straordinaria carriera. Dalla laurea in economia al lavoro nel marketing in una grande azienda automotive, oggi Testa è opinionista di Financial Times, Wall Street Journal, Independent e Politico e nel 2012 ha fondato il think tank Trinità dei Monti.

«Ho sempre avuto una vocazione all’approfondimento e all’analisi dei fenomeni attuali» ha raccontato Testa «Il think tank fa proposte di sviluppo economico, culturale e di collaborazione con altri paesi. Abbiamo un approccio non convenzionale e già nel 2016 avevamo cominciato a parlare di Trump e delle ragioni sociali che gli avrebbero fatto vincere le elezioni. Abbiamo avuto ragione».

