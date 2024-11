Danni e disagi in via Roma e corso Garibaldi. Intasati i canali di scolo

Danni e disagi a Castrovillari per le piogge torrenziali abbattutesi nelle ultime ore sulla città del Pollino. La protezione civile regionale aveva emanato un bollettino di allerta meteo preannunciando fenomeni temporaleschi di forte intensità. Il nubifragio ha determinato l’allagamento di numerosi negozi e magazzini in particolare nella zona di via Roma e corso Garibaldi, nel centro storico. Notevoli i danni generati anche dalla scarsa manutenzione delle cunette e delle griglie di raccolta delle acque piovani.

Secondo quanto riferiscono alcuni cittadini, i canali di scolo erano intasati da fogliame ed altri residui tra cui cartoni, scarti di frutta e verdura, residui di vario genere. Sotto osservazione anche il palazzo del tribunale già oggetto nelle scorse settimane, di alcune infiltrazioni di umidità. s.b.