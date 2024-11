L'artista noto al pubblico calabrese per la sua presenza fissa in alcuni format della nostra emittente parla del suo percorso nel programma in onda su Rai Uno

Si torna sempre dove si è stati bene. Ed allora eccolo spuntare nuovamente sugli schermi del network LaC il cantante Pippo Lipo. Con il sorriso di sempre, l'umiltà che lo contraddistingue e la generosità di chi porta con sé la Calabria nel cuore. L'artista vibonese è stato recentemente ospite in collegamento, nel giorno del suo 72esimo compleanno, con il programma "Play Generation" in onda su LaC OnAir, la radiovisione calabrese disponibile sul canale 17 e in dab radio. Un gradito ritorno per Pippo, all'anagrafe Filippo, volto noto al pubblico regionale per la sua presenza fissa in alcuni format trasmessi da LaC Tv, tra cui "L'Italia del Sud" condotto da Domenico Milani.

L'intervista è stata la giusta occasione per parlare della recente esperienza televisiva dell'interprete vibonese a "The Voice Senior", programma musicale in onda su Rai Uno che ha visto lo stesso Pippo Lico tra i concorrenti protagonisti intercettando l'ammirazione e l'apprezzamento da parte di milioni di telespettatori. Un'avventura conclusasi ad un passo dalla finale ma che è bastata per far emozionare il pubblico e i coach del format condotto da Antonella Clerici: Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio. Per Pippo, la partecipazione a The Voice Senior si è rivelata «un'esperienza bellissima» attraverso cui ha avuto anche modo di constatare di persona la disponibilità degli stessi coach nel far sentire a proprio agio gli artisti in gara.

«Mi sono messo a piangere in televisione durante l'interpretazione del grande brano "Georgia on my mind" di Ray Charles - ha raccontato il cantante vibonese -. Dopo l'esibizione mi è arrivata una forte emozione da parte di tantissima gente. La frase ricorrente nei migliaia di messaggi ricevuti è stata: Pippo, mi hai fatto emozionare. Questo è il più bel regalo che si possa fare ad un artista». In merito alla scelta fatta sul coach di "The voice senior", ricaduta su Arisa, Lico ha affermato di aver puntato sull'interprete di "Sincerità" per la sua fragilità, la sua sensibilità, la sua capacità di emozionare e di lasciarsi emozionare.

Nel corso della puntata di "Play Generation", dopo aver parlato e presentato il suo brano "Dio stammi vicino", l'artista originario di Vibo Valentia, già ufficiale di marina mercantile, ha ripercorso alcune delle collaborazioni più importanti strette durante la sua lunga carriera musicale: da Dori Ghezzi a Tiziana Rivale passando per Fausto Leali. «Ho avuto anche l'onore di cantare un brano con Fabrizio De André» - ha raccontato Pippo ai microfoni di LaC OnAir. Ciò che ora attende il cantante, dopo l'esperienza su Rai Uno, è un tour con circa venti concerti in programma in Calabria e non solo, accompagnato da musicisti di spessore, per regalare ancora tante e nuove emozioni.