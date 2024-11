Gestito dall'Asd Nuoto Acsi e presentato all'Istituto Nautico, si svolgerà tra il 2024 e il 2025 e avrà come destinatari minori anche stranieri, studenti o non lavoratori e persone con disabilità d'età compresa tra i 14 e i 34 anni

Spazi Civici di Comunità è un’iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con Sport e Salute Spa, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

L’Asd “Nuoto Acsi Pizzo”, in partenariato con l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo, il Centro Italiano Protezione Civile – Comitato Provinciale Vibo Valentia, la Società Nazionale Salvamento Genova – Sezione Ricadi-Tropea e l’APS Valentia, ha ottenuto l’approvazione per il proprio progetto Spazio Civico di Comunità “Edu-Sportivando” che si svolgerà negli anni 2024 e 2025 con beneficiari minori, minori stranieri, Neet, studenti e persone con disabilità, di fasce d’età dai 14 ai 34 anni.

Il progetto “Edu-Sportivando” è stato presentato in conferenza stampa venerdì nei locali dell’aula magna dell’Istituto Tecnico Nautico a Pizzo.

Lo Spazio Civico di Comunità relativo al progetto “Edu-Sportivando” verrà costituito all’interno della piscina comunale Nautico Pizzo gestita dall’Asd Nuoto Acsi Pizzo e nei locali dell’adiacente Istituto Tecnico Nautico di Pizzo grazie al partenariato siglato.

Il progetto prevede molte attività, sportive ed extra sportive: i giovani partecipanti praticheranno nuoto, pallanuoto, canoa, vela, attività subacquee, ginnastica e powerlifting; saranno effettuati corsi di bagnino di salvataggio, primo soccorso Bls-D e antincendio rischio medio e, per sensibilizzare e formare i giovani, ci sarà un corso di formazione sulla cittadinanza attiva con la partecipazione di Role Model e Young Worker, un Forum del Mare e il progetto RicicliAmo con la creazione di un'app sul riciclo.