Tragedia sfiorata sulla costa napitina. Un bagnino ha salvato la vita a un bimbo di appena due anni.

PIZZO (VV) - Un bambino di appena due anni è stato tratto in salvo dal bagnino di uno stabilimento balneare di Pizzo. La tragedia sabato scorso in località Colamaio. Il piccolo stava giocando sulla battigia, quando a causa del caldo, è stato colto da un improvviso malore. Gabriel, questo il nome del bambino, aveva smesso di respirare quando è arrivato il bagnino che gli ha praticato un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Solo al sesto tentativo il piccolo ha ripreso conoscenza come ci racconta ancora commosso Giuseppe Silvaggio (nella foto), il bagnino di 32 anni che gli ha salvato la vita. Sul posto gli uomini della capitaneria di porto e un’ambulanza del 118 che hanno trasportato Gabriel all’ospedale di Lamezia Terme. Il giorno dopo l’accaduto i genitori del piccolo, residenti da tempo al nord, ma originari del vibonese, si sono recati presso la struttura balneare dove lavora Giuseppe per testimoniargli riconoscenza e gratitudine. ci