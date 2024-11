Gli uomini della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina hanno tratto in salvo due ragazzi a bordo di un’imbarcazione che stava per schiantarsi contro una scogliera, nelle acque antistanti il mare di Pizzo.

VIBO VALENTIA – Intorno alle 16 di questo pomeriggio, dopo una segnalazione al numero blu 1530, due motovedette della capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, sono intervenute per trarre in salvo un’imbarcazione con a bordo due bagnanti. Il natante in balia delle onde si trovava nelle acque antistanti l’istituto Nautico di Pizzo, e rischiava di schiantarsi su una scogliera. Gli uomini della guardia costiera, dopo essersi avvicinati con le motovedette, hanno raggiunto a nuoto l’imbarcazione soccorrendo due ragazzi di 34 e 25 anni, uno dei quali si era gettato in mare e rischiava di annegare. L’intervento odierno rientra nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” scattata qualche giorno fa con lo spiegamento in mare di numerose motovedette della capitaneria di Porto di Vibo Valentia pronte ad intervenire per qualsiasi emergenza in mare.

I soccorsi - A coordinare i soccorsi in sala operativa il capo servizio operativo T.V. (CP) Antonello Ragadale, che spiega come sia stato fondamentale l’intervento terra mare posto in essere dalle motovedette e dalle pattuglie cp intervenute contemporaneamente in zona. “Non e’ stato facile – aggiunge l’ufficiale - per il militare abilitato al salvamento nuoto raggiungere i due bagnanti e avvicinarli all’unita’ di soccorso, ma e’ stato fondamentale il suo intervento in virtu’ della non semplice situazione in cui si sono trovate ad operare le motovedette e il soccorritore, tutti vicino agli scogli, tra onde alte e forte corrente”