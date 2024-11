Momenti di tensione questa mattina a Pizzo per via dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario che ha intimato a una donna di abbandonare l’alloggio che occupava abusivamente

PIZZO (VV) - La paura di restare senza un tetto sulla testa la spaventa, lei che tre anni fa fu protagonista di un’analoga vicenda: Angela Feroleto, 49 anni , disoccupata, madre di due figli poco più che maggiorenni, venne “cacciata” da una casa di Pizzo perché morosa e fu costretta per alcuni giorni a dormire sotto i portici di una scuola. Il comune di Pizzo le offrì una borsa lavoro e per un anno le cose sembravano andare meglio. Poi la fine del progetto e l’inizio della sua tragedia personale. In una casa popolare al primo piano di via Zuppone Strani , lei si è introdotta abusivamente, come spesso accade in situazioni del genere.Ma la casa appartiene ai legittimi proprietari. Ecco perché alla porta della signora si è presentato l’ufficiale giudiziario con lo sfratto esecutivo. La donna insieme al figlio e ad una parente si è barricata in casa. Sul posto i vigili del fuoco, personale del comune, tecnici dell’Aterp e i carabinieri della stazione di Pizzo agli ordini del comandante Paolo Fiorello. Lo sfratto è stato posticipato, il tempo necessario al Comune di Pizzo di trovare alla famiglia Feroleto un alloggio alternativo.