Grazie al fiuto delle unità cinofile sono state rinvenute una pistola, 49 proiettili e due caricatori

PIZZO (Vv) - Una pistola Sig Sauer calibro 9, 49 proiettili per la stessa arma e due caricatori bifilari sono stati trovati dalla squadra mobile di Vibo Valentia durante un servizio di controllo disposto dal questore Angelo Carlutti. La pistola, con la matricola cancellata, e le munizioni sono state scoperte in una zona rurale di Pizzo grazie al fiuto dei cani delle unità cinofile. Nell'ambito dello stesso servizio sono state trovate anche 17 cartucce per fucile calibro 12.