Nell’occasione della giornata internazionale della Donna, il cui fiore simbolo è la mimosa, gialla come il plasma e come il colore associato alla campagna di Avis nazionale, la sede dell’unità di raccolta dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria ha lanciato un appello alle donne.

«Per anni abbiamo promosso in questa giornata l’iniziativa della Goccia rosa. Nel tempo abbiamo associato anche Plasma in rosa visto che la nostra unità di raccolta è ormai dotata di due separatori cellulari con i quali cresciamo anche nella raccolta di questo importante emocomponente», ha spiegato la presidente dell’Avis comunale di Reggio Calabria, Myriam Calipari.

La sede si è,così, colorata di giallo cogliendo l’opportunità per sensibilizzare la comunità al dono di questa preziosa componente del sangue che consente di ottenere veri e propri farmaci (per la cura dell’emofilia, le immunoglobuline, come quelle anti tetano, e l’albumina, impiegata in alcune patologie del fegato e dei reni). Si tratta di una donazione che possono eseguire anche coloro che per assenza di altri requisiti, come la frequente carenza di ferritina, non possono donare il sangue intero. Non trattandosi di sangue intero, le donne possono donare anche più volte all’anno.

