Lo ha deciso il prefetto di Reggio Calabria. I due centri reggini non hanno raggiunto il quorum degli elettori.

REGGIO CALABRIA - In arrivo i commissari prefettizi nei Comuni di Platì e Roccaforte del Greco dove, in occasione delle elezioni di domenica scorsa, non si è raggiunto il quorum degli elettori. Così ha deciso il prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino (nella foto). A Platì era stata presentata un'unica lista che non ha raggiunto il previsto quorum del 50% dei votanti e, di conseguenza, l'elezione è stata dichiarata nulla. Situazione analoga a Roccaforte del Greco. In quest'ultimo Comune, oltre alla tornata di domenica scorsa il quorum degli elettori non era stato raggiunto neppure in occasione delle precedenti elezioni amministrative, nel maggio 2013.