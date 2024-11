Ospite di Piazza Parlamento, il presidente della Commissione Antidoping della Figc parla con Alessandro Russo dei problemi del calcio e della necessità di una sinergia tra Ministero dello Sport e dell’Istruzione per portarne la cultura nelle scuole

«Sono sicuro che l’Italia avrebbe fatto molto bene al Mondiale, ma il fatto che non si sia qualificata per la seconda volta va affrontato con visioni a lunga scadenza. I giocatori italiani convocabili sono pochi e nelle primavere ci sono tantissimi stranieri. Bisogna coltivare i talenti italiani nei vivai». LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 21 dicembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.