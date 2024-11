Domani nella cittadina pianigiana la prima edizione della marcia degli amministratori sottotiro. Un modo per reagire alle costanti intimidazioni mafiose contro la pubblica amministrazione. La manifestazione, organizzata da Avviso Pubblico, conoscerà un altro momento importante a Gioiosa Ionica: nell'auditorium della cittadina ionica sarà presentato il quinto report sul fenomeno delle minacce agli amministratori

Si coloreranno di striscioni domani le strade di Polistena per la prima edizione della marcia nazionale degli amministratori sotto tiro. Una storia che inizia nel 2011 quando l'associazione Avviso Pubblico redige il primo report sulle minacce agli amministratori pubblici da parte della criminalità organizzata. Un rapporto che vede la sua quinta edizione e che sarà presentato domani in contemporanea a Gioiosa Ionica. Per le strade di Polistena sindaci, assessori e dirigenti seguiranno un percorso che da Piazza Giuseppe Valarioti condurrà fino a Piazzetta 21 marzo dove, dal palco, interverrà il sindaco della città, Michele Tripodi, anch'egli più volte oggetto di minacce e intimidazioni, prima di cedere la parola a Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Doris Lo Moro, Presidente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali, Rosy Bindi, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Filippo Bubbico, Vice Ministro dell'Interno e a Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico.