Cambio della guardia al Commissariato di Corigliano Rossano della Polizia di Stato. Il nuovo dirigente è il vice questore Giuseppe Zanfini, di 54 anni, che ha preso il posto del vice questore Cataldo Pignataro. Il neo-dirigente, dopo essere stato per alcuni anni in Sardegna, nel 2001 arrivò in Calabria, prima alla Questura di Reggio, con l'incarico di vice dirigente dell'ufficio volanti, e nello stesso anno poi andò a dirigere il commissariato di Taurianova.

Nel 2004 approdò a Castrovillari dove diresse il commissariato. Nel 2014 assunse la dirigenza della Squadra mobile della Questura di Cosenza e tre anni dopo passò alla Divisione anticrimine della stessa Questura cosentina con l'incarico di vicedirigente. Da giugno 2019 ha diretto il commissariato di Paola.