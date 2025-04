La conduttrice rinuncia alla pausa per tentare di arginare il tracollo. Sul tavolo nuovi nomi per il futuro del programma e la prossima stagione

La situazione di Pomeriggio Cinque si fa ogni giorno più complicata. Il programma di Canale 5, affidato da settembre a Myrta Merlino con l’obiettivo di rilanciare la fascia pomeridiana, è oggi uno dei problemi più urgenti da risolvere per Mediaset. Gli ascolti sono ai minimi storici: negli ultimi rilevamenti la trasmissione ha raccolto appena 949mila spettatori, con uno share del 12,7%, e in alcuni casi è scesa fino a 890mila spettatori e all’11,1%. Numeri lontani da quelli della concorrenza, dove Alberto Matano con La Vita in Diretta continua a dominare superando sistematicamente il 20% di share.

I vertici di Cologno Monzese sono in allarme. Il bilancio della stagione è fallimentare: il nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi, improntato a una linea più sobria e "di qualità", non ha pagato. Myrta Merlino, scelta per dare un’impronta più giornalistica al programma, non è riuscita a conquistare il pubblico tradizionale del pomeriggio, più abituato a un intrattenimento leggero, e il programma ha perso appeal anche sui social, dove l’interesse è minimo.

In questo clima di forte incertezza, Myrta Merlino ha deciso di rinunciare alle vacanze che aveva programmato per fine aprile. La conduttrice sarebbe dovuta restare lontana dal video dal 18 al 27 aprile, lasciando momentaneamente la conduzione a Dario Maltese. Ma l'emorragia di ascolti ha cambiato i piani: Merlino resterà in onda senza interruzioni fino alla fine della stagione, nel tentativo di limitare i danni.

Nonostante la sua disponibilità, a Mediaset si pensa già al futuro. Le voci di un cambio alla guida di Pomeriggio Cinque si fanno sempre più insistenti. Tra i possibili sostituti torna il nome di Dario Maltese, volto affidabile del Tg5 che ha già collaborato come opinionista a L'Isola dei Famosi. Ma si fanno anche ipotesi più ambiziose: da Cesara Buonamici, oggi impegnata come opinionista del Grande Fratello, a Greta Mauro, conduttrice emergente in forze alla Rai.

Il problema, però, non è solo chi mettere al timone: serve ripensare radicalmente il format. Il pubblico del pomeriggio non cerca solo informazione: vuole anche leggerezza, storie, emozione. Un’area che Rai1 continua a presidiare, mentre Pomeriggio Cinque, nella sua versione attuale, sembra parlare solo a una piccola nicchia. Il distacco con La Vita in Diretta è diventato strutturale, e il rischio è che il gap diventi incolmabile senza un intervento drastico.

La situazione generale di Canale 5 complica ulteriormente il quadro. Non è solo Pomeriggio Cinque a soffrire: anche il prime time accusa colpi pesanti, come dimostra il flop di The Couple, e la sensazione è che la rete stia pagando scelte editoriali poco incisive. Serve una svolta vera, e in fretta.

Intanto, Myrta Merlino resta al suo posto, tra mille difficoltà, in una corsa contro il tempo che ha il sapore dell’ultima resistenza. Con la consapevolezza che, salvo miracoli, il suo destino a Pomeriggio Cinque appare ormai segnato.