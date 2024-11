L’iniziativa rientra nel progetto finalizzato alla ricostruzione del nuovo complesso scolastico di Amatrice promosso dall’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ha istituito la “Giornata Nazionale della Solidarietà e della Memoria” che sarà celebrata il 20 maggio di ogni anno, finalizzata alla raccolta fondi da destinare ad attività solidali che saranno individuate di volta in volta in relazione a situazioni emergenziali. L’obiettivo mirato per l’anno in corso è quello di contribuire alla costruzione di una scuola sicura ad Amatrice nel quadro del “Progetto Nazionale dell’ANVVF-CN per la ricostruzione del nuovo complesso scolastico di Amatrice - Codice 19, capitolo opere per sicurezza e superamento barriere architettoniche”.

Questa sezione provinciale aderisce all’iniziativa e ha già tenuto con la collaborazione del comando provinciale Vigili del Fuoco due manifestazioni denominate “Pompieropoli” ed esposizione di automezzi VF nella città di Lamezia Terme e Chiaravalle Centrale.

Una terza Pompieropoli è in programma per giorno 6 maggio in Piazza Prefettura a Catanzaro a partire dalle ore 16.00. L’iniziativa consiste in un percorso ludico-educativo rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni chiamati a cimentarsi con una serie di ostacoli e difficoltà utilizzando le tecniche dei vigili del fuoco. A conclusione del percorso a ciascuno dei partecipanti verrà consegnato un attestato di “POMPIERE IUNIOR”, durante il percorso indosseranno una pettorina ed un caschetto simile a quello in dotazione ai Vigili del Fuoco. La partecipazione è gratuita.

l.c.