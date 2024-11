Oggi nuovo vertice in Prefettura con i sindaci per fare il punto della situazione prima dell'avvio delle operazioni di messa in sicurezza

Partiranno la settimana prossima i lavori per la ricostruzione del ponte Allaro lungo la statale 106 a Caulonia Marina. Ad annunciarlo è il presidente dell’associazione dei Comuni della Locride Franco Candia a margine di un vertice in Prefettura a Reggio Calabria.

Il dialogo fra le istituzioni per monitorare la ricostruzione dell’infrastruttura che collega la provincia di Catanzaro e quella reggina attraverso la statale 106 continua. Alla riunione oltre ai dirigenti prefettizi ha partecipato anche il sindaco di Caulonia Caterina Belcastro.

Intanto è stato depositato il progetto per la costruzione di un percorso alternativo che sarà realizzato dall’Anas, soluzione provvisoria in attesa della chiusura del cantiere. Da lunedì scorso il ponte è stato riaperto al transito anche ai mezzi pesanti e al trasporto pubblico, dopo l’esito positivo delle prove di carico in seguito ai lavori di consolidamento delle pile in flessione.

LEGGI ANCHE:

Stop alle fermate di Caulonia e Riace, da domani autobus sul ponte Allaro

Ponte Allaro, Anas: «Lavori di rinforzo delle pile entro fine settembre»

Ponte Allaro, si pensa a una struttura sostitutiva provvisoria

Ponte Allaro chiuso ai mezzi pesanti: sopralluogo del Prefetto