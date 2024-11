Due presidenti di regione totalmente d’accordo, un governo nazionale decisamente probabilista e le indiscrezioni che continuano a soffiare sulle vele della grande opera da cantierare: improvvisamente, il Ponte sullo Stretto di Messina è diventato nuovamente una priorità dell’azione di governo, con la coalizione di centrodestra che sin dalla campagna elettorale ha ripreso a spingere in maniera prepotente sulla sua realizzazione.

Se solo pochi giorni fa, durante un incontro pubblico a Firenze, il ministro Giovannini ha detto apertamente che «il governo ha chiesto di rifare un progetto a tre campate, in modo che sia più vicino a Reggio Calabria e Messina». Nei giorni precedenti erano stati i presidenti di Sicilia e Calabria, Schifani e Occhiuto, a parlare di «condizioni irrinunciabili per poter realizzare il Ponte».

Si è aperto quindi un importante dibattito sulla nuova sorte dell’opera: solo qualche giorno fa, durante gli eventi della European Region Week, era stata ventilata la possibilità di utilizzare fondi europei per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, combinando le risorse del Pnrr e alcune fonti di finanziamento delle politiche di coesione. Si è aggiunto alla lunga coda di esponenti politici anche Matteo Salvini, il leader della Lega che in odor di Ministero delle Infrastrutture ha da subito mostrato la sua totale adesione al progetto di costruzione del Ponte: «Costa più non realizzare il ponte che realizzarlo - ha spiegato ai microfoni di Rete 4 - e quest’opera creerebbe 120 mila posti di lavoro, veri».

Per questo motivo, abbiamo deciso di chiedere il loro parere ai cittadini calabresi e italiani. Voi siete favorevoli alla costruzione del Ponte sullo Stretto? Ritenete sia un’opera necessaria o che in questo momento siano altre le priorità? Potete votare il nostro sondaggio e farci sentire la vostra opinione sulle nostre pagine social o via mail, scrivendoci a redazione@lactv.it.

