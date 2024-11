Una portaerei americana con due incrociatori al seguito ha attraversato in mattinata le acque dello Stretto di Messina. Le navi erano dirette verso Nord. Un suggestivo spettacolo che ha suscitato curiosità e anche apprensione tra i residenti reggini e i dirimpettai siciliani. Non si tratta di un caso isolato. Da mesi le acque delle due regioni meridionali vengono solcate da imbarcazioni da guerra. Anche in questo ultimo caso, la destinazione resta ignota.