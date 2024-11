Un caffè musicale, quello di sabato prossimo, con un giovane e brillante pianista calabrese, un vivace musicista impegnato su più fronti. Il suo pallino è quello di portare la musica colta fra i giovani.

Il maestro Salemme si sta spendendo in prima persona in una serie di ‘concerti non-concerti’ in Calabria, con l’obiettivo di sensibilizzare i musicisti "emergenti", le nuove leve che escono dai conservatori e dalle accademie. Per promuovere una concezione del musicista professionista e freelancer, meno dipendente dai bandi nazionali di turno.

«Dopo questa pandemia da Covid-19, dice Salemme, bisogna farsi delle domande serie se si vuole andare avanti con un lavoro poco (o nulla) riconosciuto in Italia».

Appuntamento con Correnti estive domani, sabato 16 luglio, alle 10 su LaC, canale 11 del digitale terrestre, 411 LaCSat, 820 Sky.