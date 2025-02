A Praia a Mare i fedeli saranno chiamati alle consultazioni per due proposte di modifica delle feste mariane. L’iniziativa arriva da don Paolo Raimondi che guida la parrocchia Santa Maria della Grotta ed è anche rettore dell’omonimo santuario mariano, che sorge a poche centinaia di metri. La Madonna della Grotta, sacra effige e patrona della cittadina, è venerata da decenni e i festeggiamenti solenni in suo onore si tengono a maggio ed agosto. Per quest’anno, in occasione del 120 anniversario, il parroco propone alcune modifiche, ma prima di prendere qualsiasi decisione vuole ascoltare l’opinione di tutti.

La consultazione

La consultazione, o referendum sinodale, si terrà domenica 16 febbraio, sia in chiesa che on line, e riguarderà due principali quesiti. Per quanto riguarda i festeggiamenti del mese di maggio, la proposta è quella di portare l’effige della Madonna nella chiesa madre e lasciarla a disposizione dei fedeli per tre settimane, «fino alla terza domenica in cui si festeggia tradizionalmente l'incoronazione della Madonna».

L’altro quesito riguarda la processione del 15 di agosto e ha a che fare anche con le alte temperature. L'anno scorso, qualcuno si sarebbe lamentato per il troppo caldo e per la durata eccessiva della cerimonia. «L’idea - fa sapere don Paolo - è quella di invertire il percorso, cioè che la processione di agosto (molto più breve, ndr) venga fatta a maggio e viceversa».

Le polemiche

La notizia ha inevitabilmente suscitato qualche polemica, ma il parroco tiene a precisare che qualunque sarà la decisione, sarà presa in accordo con i fedeli. «Avrei potuto prenderla da solo la decisione, ma le dittature non mi sono mai piaciute. Sarebbe bello - conclude - se anche i non praticanti esprimessero il loro parere».