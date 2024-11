Il corpo del 56enne recuperato dagli specialisti Saf dei Vigili del fuoco

Nella tarda serata di ieri gli specialisti Saf (Speleo, alpino, fluviale) dei Vigili del fuoco hanno proceduto, dopo l'ordine del magistrato di turno, al recupero dell'uomo, M.B. classe 1960, deceduto a bordo del suo Nissan Terrano, precipitato dopo le 16 del pomeriggio in un dirupo di circa 100mt in località “Saguccio” di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria.

Indispensabile, per le squadre coinvolte, l’utilizzo di tecniche di specialità, per raggiungere il luogo in cui si è bloccato il fuoristrada dopo la caduta. Ancora ignota l'esatta dinamica dell'accaduto. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che a bordo ci fosse solo il conducente, sbalzato fuori dall'abitacolo e deceduto a seguito delle numerose ferite riportate. Sul posto presente anche il 118 per gli adempimenti di competenza.