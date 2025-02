L’arcivescovo di Cosenza, monsignor Giovanni Checchinato ha inviato alla redazione di LaC News24 un’invocazione per la salute del Papa in queste delicate ore in cui le condizioni del pontefice si sono aggravate. Eccola:

Preghiamo tutti insieme per Papa Francesco. Mi aiuta e mi spinge a questa richiesta l’episodio della guarigione del paralitico raccontata dal Vangelo di Marco al capitolo 2: quattro amici che presentano a Gesù il loro amico malato. Ci dice il Vangelo che Gesù guarisce il malato non per la sua fede ma per la fede degli amici che hanno pregato per lui. Facciamo tutti insieme una preghiera per la guarigione del Papa. Che il Signore ascolti le nostre preghiere!

*Arcivescovo di Cosenza