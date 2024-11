In occasione della fiera settoriale internazionale “Sigep” che si svolge come ogni anno a Rimini, la Federazione italiana gelatieri, ha inteso riconoscere al loro vice presidente il prestigioso riconoscimento

Chi semina raccoglie! È il caso di Antonio Cosentino, maestro artigiano del settore pasticceria e gelateria, titolare della rinomata pasticceria gelateria bar “Marrons glaces” di Catanzaro Lido.

In occasione della fiera settoriale internazionale “Sigep” che si svolge come ogni anno nella terza settimana di gennaio a Rimini, la Federazione italiana gelatieri, ha inteso riconoscere al loro vice presidente il prestigioso "Premio alla carriera" consegnandogli una pergamena ed una medaglia d'oro.

Un riconoscimento che gratifica chi ha speso una vita per il lavoro affrontato con passione e serietà, chi non ha mai smesso di crederci sin dall'età di 12 anni, raggiungendo anno dopo anno prestigiosi traguardi sino a cavalcare il podio per aver prodotto il miglior gelato dell'anno al mondo alla nocciola oltre a tanti altri successi.

La cerimonia si è svolta in un noto locale della Repubblica di San Marino dove si è festeggiato con una serata di gala organizzata dalla azienda "città del gelato", nonché per un arrivederci al 2018 con l'auspicio che la Calabria possa continuare a trionfare, e che i tanti giovani in attesa di occupazione possano prendere esempio ed incamminarsi verso il reale mondo del lavoro.

Fiorenza Gonzales