Riconoscimento prestigioso per il gruppo di LaC network nell’ambito del concorso letterario organizzato dalla Fondazione “Amalia Vilotta” di Montalto Uffugo. La cerimonia e la consegna del premio Cultura all’imprenditoria, si è svolta nella splendida cornice del chiostro comunale della Città del Leoncavallo, alla presenza di un pubblico interessato e attento alle otto poesie che sono arrivate alla fine, selezionate poi dalla giuria composta dal regista teatrale Matteo Tascone, dalla giornalista Concetta Vicinotti e dall’attrice Katia Colica.

Nel corso della cerimonia, il presidente della Fondazione “Amalia Vilotta”, ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro giornalistico di LaC che «grazie al suo linguaggio innovativo e contemporaneo, è diventato il network più seguito in Calabria. Dall’informazione all’intrattenimento ci accompagna giornalmente alla scoperta dei fatti della nostra terra, superando anche i confini regionali», la motivazione letta durante l’evento dal presidente della Fondazione, Federico Orlando.

Gli altri due premi “Cultura” sono stati dati al piccolo Carlo Antonio Fortino, vincitore della trasmissione musicale in onda su Canale 5 “All Together now”, condotta da Michelle Hunziker, e all’associazione Moci di Cosenza, che si occupa di accoglienza e integrazione delle persone provenienti da ogni parte del mondo. Un premio anche al Vernacoliere di Acri, Angelo Canino, per il miglior verso in dialetto.

La tredicesima edizione del concorso di poesia, che porta il nome di Amalia Vilotta, donna di una cultura immensa, la cui memoria è tenuta da sempre in vita dalle iniziative intraprese dalla Fondazione a lei dedicata, è stata vinta dal poeta romano, Luciano Giovannini, premiato sul palco dall’assessore Bria. Presente nel pubblico anche il vicesindaco di Cosenza, Maria Pia Funaro.