Giancarlo Greco ha ricevuto a Roma il “Premio Internazionale Bronzi di Riace”, giunto alla XXI edizione. Ideato dal Presidente e Patron Giuseppe Tripodi, assegnato nelle scorse edizioni, tra gli altri, a personalità di assoluto rilievo come Andrea Bocelli, Diego Della Valle, Giovanni Malagò e Silvana Giacobini.



Una serata speciale, che si è svolta nell’ambito della celebrazione dei cinquant’anni dal ritrovamento delle celebri statue esposte al Museo Archeologico di Reggio Calabria, autentiche icone della regione.



Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a personalità che «come fieri guerrieri» hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo della Nazione e si sono distinte nel mondo per «competenza e professionalità».

«Un esercito positivo - ha dichiarato Giancarlo Greco - di cui con orgoglio facciamo parte, ma voglio dedicare questo premio a tutti i nostri collaboratori che quotidianamente con passione e nel rispetto delle regole portano avanti il nome della Calabria».