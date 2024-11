Nell’incantevole cornice del Teatro Antico di Taormina, si è tenuta la seconda domenica di agosto, l’edizione 2024 del prestigioso “Premio Taormina Gold”: un importante riconoscimento all’imprenditoria e alla carriera.

Una magica serata di gala condotta da Patrizia Pellegrino e Beppe Convertini, con l’attrice catanese Guia Ielo come madrina ufficiale.

Tra i premiati dell’evento, Roberto Gallo, fondatore del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina, il quale ha ricevuto il Premio alla carriera per gli ottimi risultati ottenuti; un riconoscimento che aggiunge ulteriore lustro alla location falernese e al lavoro dell’imprenditore.

A riguardo, Gallo ha commentato: «Sono onorato di ricevere questo importante riconoscimento, un ulteriore stimolo a fare sempre meglio per costruire un’esperienza di spensieratezza per i nostri ospiti. Un ringraziamento speciale va a Gianna Azzaro, ideatrice e organizzatrice di questo prestigioso evento, per l'invito che mi ha permesso di essere incluso tra gli imprenditori meritevoli del premio "Taormina Gold 2024". Desidero anche esprimere la mia gratitudine al Prof. Marco Serrao di Fondazione Totò Morgana per il suo prezioso impegno umano e professionale».

L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco, insignite dell’ambito Premio per le rispettive eccellenze in vari settori, dalla medicina alla moda, dall’imprenditoria alla cinematografia, al Teatro Spettacolo e nel caso del Riva Restaurant, alla ristorazione.

La partecipazione della nota location di Falerna e il conferimento di questo prestigioso premio contribuiscono a promuovere il nome della Calabria e le sue eccellenze al di fuori dei confini regionali.