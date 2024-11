Il volume, edito da Orsa, è stato scritto da un affiatato team tutto al femminile. Anche Lina Sotis ha partecipato all'iniziativa

Racconta gli scorci più suggestivi e affascinanti di una terra meravigliosa, spesso sconosciuta proprio da chi la abita. “Il giro di Calabria in 80 tappe” edito da Orsa, è stato presentato a Cosenza nella sala capitolare del Chiostro di San Domenico.

Scritto da un affiatato team tutto al femminile, composto dalla giornalista cosentina Adele Filice, dall’architetto Carmen Trotta, anche lei di Cosenza, e da Maria Grazia Innecco, public relation milanese, offre una prospettiva anticonformista di luoghi e paesaggi, descritti sotto il profilo emozionale, in maniera tale da trasmettere al lettore una visione non solo estetica, ma complessiva della storia e della memoria che tali luoghi rappresentano.

Alla iniziativa, introdotta da Eva Catizone, delegato del sindaco per la cultura, ha partecipato la scrittrice e giornalista Lina Sotis, presidente nazionale dell'Associazione “Quartieri tranquilli”. Maria Grazia Innecco si era già cimentata con una pubblicazione simile a Milano. Quando ha intensificato i suoi rapporti con la città dei bruzi è stata Adele Filice a suggerire di realizzare una nuova opera questa volta in Calabria. Una guida da non perdere per riscoprire e magari anche sorprendersi delle risorse che la regione è in grado di offrire.