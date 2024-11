Tornano gli eventi nel Tridente romano. Lo Speciale Il nuovo lusso a Via Condotti, il focus a cura di Paola Bottero su Battistoni e Lamborghini, in onda questa sera alle 20 su LaC Tv

La Capitale torna a vivere dopo due anni difficili, tornano le file di turisti nelle boutique del lusso a Via Condotti. E anche Lamborghini ha scelto il Tridente romano per la presentazione della Urus Performante, ultima nata della grande casa automobilistica.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Via Condotti e si è svolto sabato 22 ottobre a Palazzo Torlonia. «Quest’auto è la punta di diamante di Lamborghini» ha detto Marco Santanocita, General Manager di Lamborghini Roma «e presentarla qui, collaborare con l’Associazione Via Condotti, è un onore». Paola Bottero ci porterà anche da Battistoni, storica boutique da cui sono passati i più grandi attori del mondo, principi e capi di stato. «A dispetto della crisi, la domanda di lusso è forte. Soprattutto da parte dei turisti nordamericani, che finalmente sono tornati. Come negli anni 60» - dice Gianni Battistoni, presidente dell’Associazione Via Condotti «le previsioni per Roma sono ottime».

Lo Speciale de LaCapitale Il nuovo lusso a Via Condotti andrà in onda questa sera, lunedì 31 ottobre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.